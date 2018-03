Sind sie die nächsten zwei, die ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen müssen? Susi Kentikian (29) und Robert Beitsch (25) mussten am vergangenen Freitag ganz schön um ihr Weiterkommen bei Let's Dance bangen und das, obwohl die Boxerin so stark in die beliebte RTL-Show gestartet ist. Seither hagelt es aber vermehrt Kritik für die ehrgeizige Sportlerin. Ihr Tranzpartner Robert hat dafür eine ganz einfache Erklärung: "Man darf nicht vergessen, wir haben extrem stark gestartet und sie ist Boxerin. Die Leute vergessen das und erwarten Dinge von ihr. Aber was sie hier abliefert, ist einfach nur unglaublich", schwärmte der Berliner im Gespräch mit Promiflash.



