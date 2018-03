Neue Musik im Anmarsch! Michael Patrick Kelly, besser bekannt als Paddy Kelly (39), hatte via Facebook jetzt eine tolle Überraschung für seine Fans parat. Er postete ein Video aus London, wo er sich gerade im Musikstudio befindet – und an seiner vierten Platte arbeitet. Während sechs seiner Geschwister gerade ihr Comeback als Kelly Family feiern, wandelt Paddy weiter auf Solo-Pfaden und wird seine Zuhörer noch in diesem Jahr mit neuen Songs versorgen.



