Mega Überraschung für den Elftklässler Albert Ochoa aus Kalifornien! Der Highschool-Schüler hatte kürzlich das wohl heißeste Abschlussball-Date seiner gesamten Schule. An seiner Seite für den Abend: Reality-TV-Star Kylie Jenner (19). Die tauchte nämlich ohne Ankündigung am vergangenen Wochenende auf dem Prom der "Rio Americano"-Highschool in Sacramento auf – und die gesamte Schülerschar rastete aus. Auf Schritt und Tritt wurde die die On-Off-Freundin von Rapper Tyga (27) verfolgt. Jeder wollte ein Foto mit dem berühmten Gast ergattern. Via Twitter teilten Dutzende Schüler ihren Kylie-Jenner-Moment. Ob es noch zu einem romantischen Abschlussballtanz kam, hielt allerdings niemand fest. In jedem Fall wird dieser Abend für Albert und seine Mitschüler nicht so schnell in Vergessenheit geraten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de