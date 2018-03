Aufregende Neuigkeiten bei Dany Michalski: Das Model ist frisch verliebt! Ob das jetzt der Mann fürs Leben ist? 2014 suchte sie im TV nach der großen Liebe – als Viertplatzierte musste sie die Kuppelshow Der Bachelor allerdings kurz vor dem Finale verlassen. Christian Tews (36) hatte in Folge sechs keine Rose mehr für die Schönheit übrig. Das letzte Update zum Liebesleben der Moderatorin gab es vor zwei Jahren. 2015 verlobte sich Dany mit dem Filmkomponisten Sacha Puttnam (51). Nun scheint es aber einen ganz neuen Mann in ihrem Leben zu geben. Auf der Fitnessmesse FIBO verrät die Schönheit im Promiflash-Interview nämlich: "Also, ich turtel da mit jemandem. Aber mit wem, das sage ich im Moment noch nicht, so weit ist es nicht. Aber es fühlt sich schön an und ja, der Frühling ist da."



