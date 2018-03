Die Lochis haben ihre neue Single "Sidekick" mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Doch dieser Clip ist anders, als ihre bisherigen Werke: Umringt von attraktiven Mädels flirten die YouTube-Twins, was das Zeug hält – nur zum Kuss kommt es leider nicht! Und warum? Die Jungs nehmen sich in ihrer Rolle als die absoluten Mädchenträume einfach selbst auf den Arm: Während Heiko (17) im Clip bei den Mädels ganz gut ankommt, blitzt Roman (17) gnadenlos ab! "In dem Video gibt es eine Szene, wo ich die ganze Zeit mit einem Mädchen kurz vor dem Küssen bin. Aber sie drückt mich dann immer so weg", erklärte Roman im Promiflash-Interview. "Roman, du kannst es einfach nicht, sieh es ein", konterte Zwilling Heiko direkt frech. Alles nur ein kleiner Scherz der beiden Netzstars, denn im wahren Leben bekommen Heiko und Roman sicher so schnell keinen Korb.



