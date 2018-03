"Guck annerschd"! In ihrem Heimatdialekt belehren TV-Star Daniela Katzenberger (30) und Schlagersängerin Jennifer Frankhauser (24) ihre Mutter Iris Klein (49), während sie ihr ein bisschen Nachhilfe beim Posieren für ein Selfie geben. Das ulkige Ergebnis der gestellten Zahnpastalächeln-Präsentation veröffentlichten beide Schwestern jetzt in Video-Form auf ihren Social-Media-Seiten und nahmen damit sowohl die Frau Mama als auch sich selbst gerne ein bisschen aufs Korn. “Mama, guck anders! In die andere Richtung. - Guck so - Ja, so, guck", lauten die bestimmenden Anweisungen der beiden Foto-Expertinnen, an die sich Iris auch artig hält. In Sachen Selfie gibt es von ihren erfahrenen Töchtern dafür sicherlich die Bestnote.



