Das Warten hat ein Ende – zumindest ein bisschen! Der neue Trailer zum dritten Teil der Thor-Reihe ist endlich da – und hat ziemlich viel Action parat. Chris Hemsworth (33) schlüpft für seine Paraderolle des Gottes Thor in eine eiserne Rüstung und kämpft gegen das Böse im Universum. Die Fans können sich auch wieder über die Rückkehr von Loki (Tom Hiddleston, 36) freuen. Damit aber nicht genug: Mark Ruffalo (49) ist dieses Mal als Hulk dabei und Hollywood-Beauty Cate Blanchett (47) übernimmt den Part des Bösewichten. Für Spannung ist also gesorgt! Bis die Marvel-Liebhaber den Film sehen können, dauert es allerdings noch ein bisschen: Am 26. Oktober soll er in die deutschen Kinos kommen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de