Papa Möller muss wieder fit werden! Ralf Möllers (58) Vater erlitt im hohen Alter einen Bruch am Oberschenkel. Das erzählte der Schauspieler Promiflash jetzt auf der Fitness-Messe FIBO in Köln. Glücklicherweise konnte der 58-Jährige ebenfalls berichten, dass sich Helmut Möller schon auf dem Weg der Besserung befindet: "Mein Vater ist jetzt 88. Der hat einen Oberschenkelhalsbruch gehabt vor drei Monaten. Er ist jetzt wieder so langsam auf den Beinen." Und der ehemalige "Mr. Universum" konnte seinen Papa anscheinend sogar bei seiner Reha unterstützten. Er ist nämlich Markenbotschafter für Trainingsanzüge, die über elektronische Impulse den Muskelaufbau fördern. Der "The Scorpion King"-Star meint, diese Technologie habe dem 88-Jährigen nach dem Unfall geholfen: "Er kommt wesentlich besser auf die Beine, weil die Muskeln natürlich ganz wesentlich besser trainiert werden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de