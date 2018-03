Wo sind denn die Babypfunde hin? Das ehemalige Spice Girls-Mitglied Geri Halliwell (44) hängt in einem Instagram-Clip lässig mit ultraflachem Bauch am Baum. Dabei ist die Geburt ihres zweiten Kindes nicht einmal drei Monate her! Vor Kurzem präsentierte die Sängerin auf dem roten Teppich noch eine beachtliche Baby-Kugel. Jetzt ist ihr von der Schwangerschaft überhaupt nichts mehr anzusehen! "Schönen Freitag. Das Wetter ist gut in England", rief Geri Richtung Kamera, wobei ihr das Babyglück förmlich ins Gesicht geschrieben ist! Mit dem kleinen Montague ist ihre süße Familie nun zu fünft. Bei so viel Power hat die 44-Jährige ihre Familienplanung aber ja vielleicht noch nicht abgeschlossen...



