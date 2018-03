Vom Model zur Vollblutmama! Im April 2016 bringt Chrissy Teigen (31) ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem dreht sich im Leben von Chrissy und Ehemann John Legend (38) alles um die kleine Luna Simone (1). Kein Wunder also, dass das Model zu deren allerersten Geburtstag jetzt eine Fete mit ganz viel Liebe zum Detail veranstaltete. Via Snapchat ließ das Sports-Illustrated-Covergirl ihre Fans an dem besonderen Tag teilhaben: Unzählige Luftballons, Kuscheltiere und eine Spielküche bekommt die niedliche Einjährige von ihren berühmten Eltern. Und dann versüßte die 30-Jährige ihrer Kleinen den Tag auch noch mit einer selbst gebackenen Torte! Um die perfekt hinzubekommen, macht Chrissy eine Woche zuvor extra einen Kuchen-Dekorier-Kurs. Einfach megasüß!



