Ein Teenie-Star auf der Überholspur: In Sachen Musik macht Mike Singer (17) so schnell niemand etwas vor! Mit gerade einmal 17 Jahren ist der Sänger schon fett im Geschäft. Sein neues Album "Karma" landete prompt auf Platz 1 der Charts. Auch die Fans liegen dem ehemaligen The Voice Kids-Kandidaten absolut zu Füßen. Doch wie stellt Mike das eigentlich an? "Ich denke, es liegt daran, dass es echt rüberkommt. Ich mache das mit meinem Team, was wir wirklich lieben und wir stecken da sehr viel Liebe rein", plauderte er gegenüber Promiflash aus. Doch Mike ist noch lange nicht am Limit angekommen: "Da geht auf jeden Fall noch viel mehr!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de