Selena Gomez (24) und ihr Lover The Weeknd (27) knutschen beim Coachella! Lange haben die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit zurückgehalten. Damit ist jetzt aber definitiv Schluss! Beim heißesten Festival des Jahres haben sie ihrer Liebe freien Lauf gelassen. Total verliebt knutschten der Sänger und der Ex-Disney-Star auf dem Festgelände miteinander rum. Was wohl The Weeknds Verflossene Bella Hadid (20) dazu sagt? Schließlich sind sie und Selena eigentlich gute Freundinnen. Tatsächlich scheint es dem Topmodel ziemlich egal zu sein. Anstatt sich über Selena und The Weeknd Gedanken zu machen, genießt sie ihre Zeit lieber mit ihren BFF's auf einer Jacht im Dubai-Urlaub.



