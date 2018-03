Dagi Bee (22) hat ihren ganz persönlichen YouTube-Star. Gegenüber Promiflash lüftete sie jetzt das Geheimnis und verriet, wer ihr Netz-Liebling ist: "In Deutschland definitiv Julien Bam (28). Er ist wirklich ein herzensguter Mensch und macht die besten Videos aus Deutschland. Er gibt sich so viel Mühe mit seinem ganzen Team", schwärmte die 22-Jährige in den höchsten Tönen. Die beiden standen schon gemeinsam vor der Kamera, kennen sich also bestens. Vielleicht stehen bei so viel Lob ja schon bald neue gemeinsame Projekte auf dem Plan.



