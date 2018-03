Pinke Haare für Dagi Bee (22)! Nach Rücksprache mit ihren Fans verkündete die Video-Bloggerin in einem YouTube-Clip: "Es ist mal wieder an der Zeit, etwas zu ändern." Nach blond, braun und lila folgte nun das nächste Experiment: Pastell-rosa! Diesen Farbton wünschte sich Dagi schon seit einiger Zeit. Vor einem Jahr klappte es mit dem Haarefärben aber nicht wie geplant: Ihr Schopf blieb einfach blond. Jetzt wagte die Beauty den zweiten Versuch und war begeistert: "Ich find's megacool. Es ist nicht zu krass, es ist aber auch nicht zu leicht. Und es ist in den Haaren!" Das knallige Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!



