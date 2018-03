Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (25) kritisieren Micaela Schäfers (33) Beauty-Eingriffe. Saskia selbst hat sich in der "besrour"-Klinik für plastische Chirurgie in Frankfurt gerade erst Fett an den Beinen absaugen lassen. Trotzdem sind sie und ihr Freund Nico Schwanz nicht mit allen OPs einverstanden. Im Fall von Micaela Schäfer findet Playmate Saskia klare Worte: "Also ich finde es nicht mehr schön."



