Kourtney Kardashian feiert am 18. April ihren 35. Geburtstag! Grund genug für Khloe (32) ihrer großen Schwester mit einem Video zu gratulieren. Doch auch wenn der Clip ganz nett startet – am Ende sieht man Kourtney, wie sie auf dem Klo sitzt! Da hat Khloe einfach mal mit der Kamera draufgehalten, als die Kardashian-Älteste betrunken war. "Alles Gute an die Milly zu meiner Vanilli", schreibt die Jüngere zu ihrem aktuellen Instagram-Video mit den peinlichen Clips. Im Moment veröffentlichen so einige Familienmitglieder Bilder von Kourtney (38). Auch Mama Kris Jenner (61) postete gerade erst zu Ostern Fotos von ihrer Tochter als Kleinkind im niedlichen Osterkleidchen.



