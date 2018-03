Sophia Thomalla (27) bricht ihr Schweigen! Das Liebesleben des Models ist momentan kaum zu durchschauen. Ob On-Off-Freund Till Lindemann (54), Ehemann Andy LaPlegua (41) oder Musiker Gavin Rossdale (51) – Sophia kann sich anscheinend nicht so recht entscheiden. Gegenüber IN verriet sie jetzt, wie es nach dem Date mit Gavin weitergegangen ist: "Was denkt ihr? Das ging zwar weltweit hoch und runter, aber da gab es nichts groß zu besprechen." Ob sie vielleicht einfach nicht zusammenpassen? Schließlich verriet Sophia auch: "Nun, ich bin nicht gerade einfach, gebe ich zu. Aber wenn ich liebe, dann mit allem, was ich habe."



