Dagi Bee (22) startet eine echte Busenoffensive! So freizügig kannte man den YouTube-Star bislang überhaupt nicht. Nur kurz nach ihrer Kollegin Bibi Heinicke (24) präsentiert sich auch die 22-Jährige ziemlich sexy. Will sie Bibi damit nun vielleicht zeigen, dass sie auch etwas zu bieten hat? Angeblich ist die Stimmung zwischen den beiden nicht mehr die Beste. Das wollte Dagi gegenüber Promiflash allerdings nicht bestätigen: "Ich finde cool, was sie macht und sie findet cool, was ich mache. Wir sind zusammen gestartet, das stimmt auf jeden Fall, aber meine beste Freundin war und ist meine Cousine." Dagi und Bibi waren also immer nur Kolleginnen.



