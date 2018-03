Ist Bibi Heinicke (24) etwa ZU sexy unterwegs? Die Erfolgs-YouTuberin ist gerade mit ihrem Freund Julian Claßen (23) auf dem berühmt-berüchtigten Coachella-Festival in Kalifornien. Wie viele andere Stars auch hüllt sich die 24-Jährige für diesen Anlass in ganz besondere Outfits. Die sind viel zu freizügig, wenn es nach ihren Fans geht. Unter ihren neuesten Instagram-Pics lassen ihre Follower ordentlich Dampf am: "Geh doch gleich nackt", "Sie macht jetzt alles für Klicks und Likes" oder "Find ich auch, deswegen guck ich lieber Dagi. Sie kennt wenigstens einen BH", wird entrüstet kommentiert. Und das, nachdem gerade erst ein Po-Pic der Blondine auf dem Instagram-Account ihres Liebsten für Furore sorgte.



