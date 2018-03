Für Lisa und Lena (14) ist den Fans kein Weg zu weit! Die Twins erobern mit ihren musical.ly-Clips weltweit das Netz. Mittlerweile haben die 14-Jährigen sogar über 10 Millionen Follower bei Instagram. Bei einer Autogrammstunde in der Mall of Berlin haben die Blondinen jetzt im Gespräch mit Promiflash verraten, was der bisher verrückteste Fan-Moment für sie war: "Dass welche aus Amerika kommen. Oder einer ist aus Israel 13 Stunden hergeflogen und Texas, überall! Aus der ganzen Welt!" Und diese Begeisterung ist für die Zwillinge alles andere als selbstverständlich: "Wir machen meistens dann auch ein Bild mit dem, weil wir das dann selber krass finden und posten es auch auf Snapchat", erklärten Lisa und Lena.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de