Ist endlich Ruhe eingekehrt? Rob Kardashian (30) und Blac Chyna (28) haben das Kriegsbeil offensichtlich begraben und zeigten sich nach einigen Liebes-Posts in den sozialen Netzwerken jetzt auch wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bis vor Kurzem machten die beiden regelmäßig mit ihrem Beziehungsdrama Schlagzeilen, sorgten mit emotionalen Social-Media-Posts sogar selbst für Skandale. Jetzt erwischten Paparazzi die beiden aber gegen halb zwei Uhr morgens vor dem berühmten Tao Nightclub in Los Angeles. Das On-Off-Pärchen hatte sich wohl einen Babysitter für seine süße Tochter Dream Renee organisiert und die angeschlagene Beziehung mit einem romantischen Date wieder aufpäppeln wollen. Im Videomaterial der Fotografen zeigen sich die beiden bei bester Laune, der Versöhnungsplan ist also erst einmal aufgegangen.



