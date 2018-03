Nächster Shitstorm für Sarah Lombardi (24)! 2016 tanzte sich die DSDS-Zweite bei Let's Dance in die Herzen der Fans. Mit ihren Hammer-Performances überzeugte die Sängerin Zuschauer und Jury und mauserte sich zum absoluten Fan-Liebling. Ein Jahr später sieht es jetzt allerdings ganz anders aus. Für eine Spezialsendung von "Exclusiv" will sich Sarah noch mal der Jury stellen und erneut über das Promi-Parkett fegen. Mit viel Unterstützung seitens der Zuschauer kann sie wohl nicht rechnen. 63,3 Prozent (Stand: 21. April 2017, 11:00 Uhr) der Promiflash-Leser können Sarah ihre Fehltritte in der Vergangenheit einfach nicht verzeihen. Sie sagen: Die Ex von Pietro (24) habe sich zu viel geleistet!



