Kim Hnizdo (20) hat die Nase voll von Männermodels! Die amtierende Germany's next Topmodel-Gewinnerin und Model Alexander Keen (34) bestreiten noch bis letztes Jahr als Paar den Alltag. Seit der Trennung sticheln die einstigen Turteltauben aber immer mal wieder gegeneinander. Geht der Beef mit der Honigbiene jetzt etwa in die nächste Runde? Im Gespräch mit Promiflash stellt Kim nämlich klar: Ihr zukünftiger Mister Right soll definitiv kein Male-Model sein! "Mit Männermodels bin ich erst mal bedient für die Zukunft." Ein verdeckter Seitenhieb gegen ihren Ex-Freund? Für ihren Traumprinzen wird es nach der Honey-Pleite nämlich etwas schwieriger: "Ich glaube, der nächste Mann, der mich anspricht, muss sich ordentlich ins Zeug legen, ich bin nämlich ein bisschen distanziert, was das angeht", offenbarte Kim im Interview.



