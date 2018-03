Mit den Männern läuft es bei Mariah Carey (47) nicht so rund. Erst geht ihre Ehe mit Nick Cannon (36) in die Brüche, dann platzt die Hochzeit mit Unternehmer James Packer (49). Und jetzt ist auch mit Toyboy Bryan Tanaka (34) plötzlich alles aus. Single ist die Popdiva nie lange. Kann sie überhaupt allein sein? In LA erklärt sie den Paparazzi nun: Ihr Solo-Leben findet sie "sehr gut".



