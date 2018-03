Cruz Beckham (12) lässt als Musiker die Mädchenherzen schneller schlagen! Auf Instagram postet der Sprössling von Victoria (43) und David Beckham (41) ein Video, in dem er sein Talent beim Gitarrespielen unter Beweis stellt. Und dabei macht der 12-Jährige eine wirklich gute Figur. So gut, dass er sogar von Musiker und YouTuber Cody Simpson (20) unterstützt wird. Seine Fans sind davon total begeistert. Unter dem Post kommentieren sie "Wahnsinn. Hübscher Junge", "So, so wunderschön" und "Du bist fantastisch mit dieser Gitarre Cruzie". Ob er es also schafft, als Frauenheld in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten? Für seine Fans ist das wohl keine Frage!



