Ex-GZSZ-Star Tayfun Baydar (42) schippert um die Welt! Der Schauspieler gehörte acht Jahre lang zur Crew der beliebten Soap. Im vergangenen Sommer mussten die Fans dann Abschied von ihrem Serien-Liebling nehmen. Tayfun widmete sich nach dem Aus anderen Projekten und begann auch eine Ausbildung zum Drehbuchautor. Jetzt zog es ihn aber in die Welt hinaus: Der 42-Jährige ist gerade auf der MS Europa 2 unterwegs von Singapur nach Sri Lanka. Das teilte er jetzt mit seinen Fans in einem Facebook-Video. Und Tayfun scheint die Zeit zu genießen: "Zum Abschied von Chennai/Indien durfte ich sogar mal hupen. Ein Riesenspaß, sag' ich euch", schrieb er zu dem Clip.



