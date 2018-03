Star-Allüren bei Lisa und Lena (14)? Von wegen! Die Zwillinge wurden aufgrund ihres Megaerfolgs bei der App Musical.ly weltberühmt. Inzwischen zählt ihr Account über 18 Millionen Follower. Auch bei ihren Fan-Treffen herrscht absoluter Ausnahmezustand – es wird geweint und geschrien. Aber müssen die Twins da ab und zu auch schauspielerisches Talent beweisen und ein Lächeln aufsetzen? "Nein, weil das Ding ist: Man muss sich halt einfach vorstellen, die warten für dich manchmal länger als zehn Stunden und es ist einfach so toll, die zu treffen – und es macht einfach so viel Spaß. Da ist nichts Schauspielerei, weil es einfach so cool ist", verrieten die Blondinen in der Mall of Berlin gegenüber Promiflash. Die zwei sind einfach so bodenständig!



