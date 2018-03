So privat haben sie ihre Fans wohl selten gesehen. Schauspielerin Kate Hudson (38) feierte am 19. April ihren 38. Geburtstag – und pünktlich dazu teilte sie ein emotionales Video ihrer Kids Ryder Robinson (13) und Bingham Hawn Bellamy (5) auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen, wie die Sprösslinge am Strand herumtollen und wie happy die kleine Familie ist. Zum rührenden Video schreibt die Beauty: "Und das größte Geschenk am heutigen Tag ist die ständig wachsende und nie bröckelnde Liebe für meine Kinder und von meinen Kindern. Danke Jungs, dass ihr mich heute so glücklich macht." Na, wenn Kate bei den emotionalen Bildern ihrer coolen Kids nicht das eine oder andere Tränchen geflossen ist.



