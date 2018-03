Vor fast vier Jahren ging die Beziehung von Rocco Stark (30) und Kim Gloss (24) in die Brüche. Eine neue Frau an seiner Seite – das wäre für Töchterchen Amelia (4) eine ganz neue Situation. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt auf Mallorca, wie er die Vierjährige auf eine neue Frau im Haus vorbereiten würde: "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist es natürlich nicht so, dass ich sie direkt meiner Tochter vorstelle. Wenn es ernster wird, dann würde ich schon nachfragen 'magst du die, darf die wieder kommen' und so."



