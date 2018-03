So kennt man die US-Sängerin eher nicht! Auf Instagram legte Kelly Clarkson (35) nun einen Gammel-Auftritt vom Feinsten hin: verschwitztes T-Shirt und zerstrubbelter Messie-Dutt inklusive. Doch was hat es mit diesem Clip auf sich? Dahinter steckt eine ausgefuchste B-Day-Überraschung: Heute wird die "Because Of You"-Interpretin 35 Jahre alt. Zwei Tage vor ihrem Geburtstag überraschten ihre Freundinnen sie mit einer morgendlichen Schnitzeljagd. Das Ergebnis? Zu Kellys großem Tag geht es auf einen Mädels-Party-Trip. Für die Zweifach-Mama das absolute Traum-Geschenk – ihre riesengroße Freude musste natürlich mit der Kamera festgehalten werden! Bei so viel Pre-Birthday-Action kann man schon mal ordentlich ins Schwitzen kommen und zur Party geht es dann sicher wieder top gestylt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de