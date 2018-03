Ob sie DAS wirklich nötig hatte? Still und heimlich ging es für Sarah Joelle Jahnel (27) jetzt erneut zum Beauty-Doc. Ihre allererste Schönheits-OP hatte sich die Reality-TV-Darstellerin im November 2016 gegönnt: Da ließ sie sich die Nase richten. Einen Monat später folgte der nächste Beauty-Anschlag. Beim Zahnarzt wurden Sarahs "kleine Hasenzähnchen" in ein hollywoodreifes Zahnpasta-Lächeln verwandelt. Der neueste Schönheitsstreich der Ex-DSDS-Kandidatin galt nun einer ganz anderen Körperregion: "Ich hatte zwei Speckrollen am Rücken und die habe ich mir tatsächlich mit einer neuen Fettabsaugetechnik, die recht schonend sein soll, entfernen lassen. Zwei Röllchen dahinten!" Der Grund: Auch mit viel Sport habe die 27-Jährige diese Fettdepots nicht loswerden können!



