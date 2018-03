Viele Hollywood-Stars haben Doppelgänger, doch selten ist der Verwechslungsfaktor so hoch wie bei dieser Paarung: Das brasilianische Model Cláudia Alende sieht wirklich wie die Zwillingsschwester von Megan Fox (30) aus. Schmollmund, blaue Strahleaugen und die schwarze Wallemähne – Cláudia hat alles, was Megan auch hat. Die 23-jährige Brasilianerin wurde 2015 bei der Wahl zur "Miss Butt Brazil" bekannt und hat mittlerweile schon sage und schreibe 9,3 Millionen Follower auf Instagram. Damit hat sie sogar mehr als doppelt so viele Abonnenten wie die echte Megan: Die "Transformers"-Schauspielerin versammelt auf ihrer Insta-Seite gerade einmal 4 Millionen Fans. Was Megan wohl dazu sagt, dass Cláudia genauso aussieht wie sie selbst?



