Ex-GZSZ-Star Nadine Menz (27) im Hochzeitsstress! In diesem Jahr ist es endlich so weit: Die schöne Schauspielerin und ihr Sascha (27) treten vor den Traualtar. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Ihr Traumkleid hat sie schon und wie sieht es mit dem Rest aus? "Wir haben keinen Weddingplaner muss man sagen. Ich hab gesagt, ich möchte das selber machen und ja, das ist dann doch mehr Arbeit, als ich gedacht habe", gesteht der ehemalige Soapie im Promiflash-Gespräch beim Gloria Kosmetikpreis 2017 in Düsseldorf. Aber Nadines Verlobter unterstützt sie, wo er nur kann: "Was die Location anging, was das Essen anging, das haben wir alles zusammen entschieden."



