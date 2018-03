Eine neue Herausforderung für Patricia Blanco (46)? Nach zahlreichen Beauty-OPs zeigt die 46-Jährige immer wieder, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Die Anstrengungen der vergangenen Wochen haben sich für das TV-Sternchen sichtlich gelohnt, denn Patricia strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Die neu gewonnene Lebensfreude hat außerdem einen ganz besonderen Wunsch in der Tochter von Schlager-Star Roberto Blanco (79) geweckt: "Ich hätte sehr, sehr gerne noch ein Kind. Und heute ist die Zeit sehr modern, dass man eben, wenn man älter ist, noch ein Kind haben kann. Das hätte ich sehr gerne." Den Mann fürs Leben hat Patricia zwar noch nicht gefunden, von ihrem Vorhaben abbringen lässt sie sich durch diese Tatsache allerdings nicht. Für sie komme auch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung infrage, wie die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Interview mit Promiflash verriet.



