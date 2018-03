Wann ist endlich Schluss mit dem Dauer-Shitstorm gegen Sarah Lombardi (24)? Auch 184 Tage nach dem Ehe-Aus wird die Sängerin täglich angefeindet. Egal, was die Kölnerin postet oder tut, in den Augen vieler scheint sie einfach alles falsch zu machen. Promiflash hat ihre krassesten Hass-Momente in einer Chronik für euch zusammengefasst. Startschuss für die Hetzjagd: Ihre öffentlich aufgeflogene Sex-Affäre mit Ex-Freund Michal. Mit dem heimlich gefilmte Eskalationsvideo zwischen ihr und Pietro (24) schießt sich die Brünette dann endgültig ins Aus. Auch das tränenreiche Interview der jungen Mutter in der RTL-II-Trennungsshow kann die Fan-Wut nicht zügeln. Im Gegenteil: Die Zuschauer halten die 24-Jährige für verlogen und falsch. Doch das ist lange noch nicht alles...



