Party, Party, Party! Monica Meier-Ivancan (39) lässt es in Österreich ordentlich krachen und genießt ihre Zeit dort. Eigentlich ist das Model für eine Basenfastenkur dort, möchte laut Motto "Fit in den Frühling" starten. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Zweifachmama jetzt neben zahlreichen Bildern in der Natur auch ein Feiervideo. Ihr humorvoller Kommentar dazu: "Bei unserer Basenfastenwoche sind wir abends natürlich immer kaputt und gehen früh schlafen." So viel gute Laune kam bei ihren Fans auch super an. "So cool. Soll mal einer sagen, fasten macht keinen Spaß", "Du bist der Hammer. Ne, ist klar, früh ins Bett... Viel Spaß euch noch" oder "Zu cool!" schrieben die Follower zu ihrem Beitrag.



