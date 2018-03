Er hat alle Lacher auf seiner Seite: Comedian Faisal Kawusi (25) ist ein wahrer Stimmungsgarant. Mit seiner lustigen Art zieht er aber nicht nur seine "Let's Dance"-Tanzlehrerin Oana Nechiti (29) in den Bann. In einer Werbepause der letzten Show am vergangenen Freitag sorgte der Tanzbär jetzt nämlich für ganz besonders viel Spaß bei den Zuschauern im Studio: Faisal begeisterte mit einer extrawitzigen Imitation von Jury-Mitglied Jorge Gonzalez (49)! Der Catwalk-Trainer selbst zeigte sich von der unterhaltsamen Einlage des Tanzbärs mehr als begeistert und postete das Video prompt auf seinen Social-Media-Seiten. "Sowas passiert in der Werbepause. Ich liebe es", kommentierte er das Video auf Instagram.



