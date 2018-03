Mit seinem neuen Haus übertrifft Julien Bam (28) wohl alle YouTube-Kollegen! In einem Clip zeigt der 28-Jährige seine neue Bleibe – und die könnte kaum eindrucksvoller sein! Das Haus im Grünen besticht nicht nur durch seine verglaste Front und die Wände in Mauer-Optik. Es hat sogar einen Brunnen im Innern und erstreckt sich über mehrere Stockwerke! Dort wird in Zukunft nicht nur Julien leben, sondern auch der Rest seiner YouTube-Crew. Zuvor lebten und arbeiteten die Jungs auf engstem Raum zusammen. Um besseren Content produzieren zu können, entschlossen sie sich jetzt, in das Mega-Haus zu ziehen. Wo genau es liegt, verriet das Netz-Multitalent allerdings nicht.



