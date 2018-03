Angelina Heger (25) ist um einen Luxus-Gegenstand reicher. Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat sich mal eben ein neues Auto gegönnt. Und mit so einem zeigen sich bekanntermaßen vor allem die Megastars. Via Instagram ließ sie ihre Fans mithilfe der Story-Funktion daran teilhaben, wie sie ihren schwarzen Range Rover in Empfang nahm. Was für ein Moment, als das rote Abdecktuch endlich gefallen war und der glänzende Neuwagen zum Vorschein kam. Da bleibt tatsächlich nur eine Frage offen: Wo hat Angelina eigentlich so viel Kohle her?



