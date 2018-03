Matheunterricht mit Rocco Stark (30)? Für YouTube-Star Faye Montana schlüpfte der Schauspieler in die Rolle des zahlenliebenden Pädagogen. Im Interview mit Promiflash hat Rocco aufgeklärt, was es damit auf sich hat: "Ich habe ja gerade für die liebe Faye Montana in einem Video-Clip mitgespielt, wo ich einen, wie ich doch finde, sehr spießigen, aber netten Lehrer gespielt habe." Fayes erste Single "Numbers" ist am siebten April erschienen. Und für Rocco war sein Part im Clip eine Riesenehre: "Ich bin auch ganz stolz und froh, dass ich dabei sein durfte", strahlte der 30-Jährige.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de