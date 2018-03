Rebekah Marine erobert die Model-Welt! Die 30-Jährige kam ohne rechten Unterarm zur Welt. Doch schon als kleines Mädchen wusste sie, dass sie vor die Kamera möchte. Aber ihr Weg ins Fashion-Business war steinig: Keine Agentur glaubte an sie. Mit Anfang 20 entschied Rebekah sich für eine Armprothese und das änderte ihr Leben radikal: Ein Freund von ihr setzte ihren metallischen Helfer ins perfekte Licht – der Beginn ihrer Model-Karriere! 2015 schaffte es das "Bionic Model" dann zum ersten Mal auf die New York Fashion Week. Rebekah eroberte aber nicht nur die Laufstege: Sie schaffte es auch in bekannte Zeitschriften, wie das "People Magazine" oder "Cosmopolitan".



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de