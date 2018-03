Zurück in sexy Unterwäsche! Acht Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes ist Victoria's Secret-Model Candice Swanepoel (28) endlich wieder bei dem berühmtesten Wäsche-Label der Welt. In einem Promovideo auf Instagram kündigt die Dessousmarke die Rückkehr der südafrikanischen Schönheit an. Bereits zehn Jahre ist Candice Teil der VS-Familie – seit 2010 zählt sie sogar zu den offiziellen Engeln. Wegen ihrer Schwangerschaft konnte sie im vergangenen November zum ersten Mal nicht an der großen Fashion Show teilnehmen. Nach diesem Video sollte aber deutlich sein: Von überflüssigen Baby-Pfunden ist bei Candice nichts mehr zu sehen. In diesem Jahr ist sie also ganz bestimmt wieder dabei!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de