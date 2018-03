Ziemlich gewagtes Outfit von Doreen Dietel (42)! Für das Kempinski Fashion Dinner in München wählte die Schauspielerin ein weißes Kleid der Designerin Isabelle Kohlhaas. Der tiefe und seitliche Ausschnitt war wohl einer der Hingucker auf dem roten Teppich des Charity-Events. Die 42-Jährige machte sich aber kaum Gedanken um ihre Garderobe, wie sie im Promiflash-Interview erzählte: "Ich kam von der Arbeit, da war es [das Kleid] da und dann hat der Shuttle schon geklingelt und ich hab es angehabt, noch zugemacht und im Auto merke ich dann: 'Okay, stimmt da was nicht?'" Zum Glück hat sich Natascha Ochsenknecht (52) angeboten, dem "Dahoam is Dahoam"-Star im Falle eines Brustverlusts unter die Arme zu greifen.



