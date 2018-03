Was für ein makaberer Scherz von Gangster-Rapper Farid Bang (30)! Der Musiker ist bekannt dafür, selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit diesem Snapchat-Post stellt Farid aber noch einmal alles in den Schatten. Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carrière (21) machte vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account mit einem heftigen Foto auf das Thema "Häusliche Gewalt an Frauen" aufmerksam. Mittels Make-up zeigte sich das bildhübsche Model dort mit blauen Flecken übersät. Farid nahm das offensichtlich zum Anlass, sich über Gewalt an Frauen lustig zu machen und postete dieses geschmacklose Statement: "Die junge Dame hier kann sich mit Sicherheit einige tolle Schminktipps von meiner Ex holen. Vielleicht bringe ich auch bald Make-up mit genau der Farbe raus: ‘Abtreibungs-Lila’."



