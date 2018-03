Lilly Becker (40) ist ab Donnerstag bei Global Gladiators zu sehen. In der neuen ProSieben-Show stellen sich acht Prominente verschiedenen Herausforderungen in Afrika. Das Besondere: In einem Container reisen sie permanent aufeinander hockend quer durchs Land. Auch wenn diese Situation nicht immer leicht war, war sie besonders für Lilly so prägend, dass sie einen radikalen Schritt wagte und sich nach ihrer Rückkehr ein Afrika-Tattoo stechen ließ: "Nach dem ganzen Dreh waren wir wieder zu Hause und in meinem Kopf war ich noch in Afrika. Alles war ‘Afrika! Afrika!’ und ich würde gerne eine Erinnerung mitnehmen und ich habe nur die Outline von Afrika gemacht", offenbarte die Schönheit im Promiflash-Interview. Bei der Begeisterung können sich die Zuschauer sicherlich auf einiges gefasst machen.



