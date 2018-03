Da wurde doch jemand in den Jungbrunnen geschubst! Schlager-Queen Andrea Berg (51) ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Nach ihrem großen Durchbruch mit dem Album "Gefühle" im Jahr 1995 ging es für die gelernte Arzthelferin steil die Karriereleiter hinauf. Mit Hits wie "Die Gefühle haben Schweigepflicht" und "Du hast mich tausendmal belogen" brannte sich die Musikerin in die Köpfe ihrer Fans ein. Bei mehr als zwei Jahrzehnten im Musikbusiness lohnt sich ein Blick zurück. Und siehe da: Andrea ist nicht nur ihrer Musikrichtung treu geblieben, sie hält ebenfalls und anscheinend mühelos an ihrer Jugend fest. Andrea Berg sieht mit 51 Jahren ihrem Ich aus den Neunzigern tatsächlich verblüffend ähnlich. Einfach zum neidisch werden.



