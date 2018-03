Riesen Fan-Zuwachs für Faisal Kawusi (25)! Der lustige Pfundskerl belegte bei Let's Dance den fünften Platz. Durch seine Show-Teilnahme hat er zwar einige Kilos verloren, aber die Anzahl seiner Fans ist stetig gewachsen, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ja, das ist unfassbar gestiegen, unfassbar gestiegen." Der Comedian tanzte sich in die Herzen der Zuschauer. Ob jung oder alt: Die Frauen fahren einfach auf Faisals Humor ab und unterstützen ihr Idol. "Also verschiedenste Arten von Menschen jetzt, wirklich so zwölfjährige Jaquelines bis 70-jährige Roswithas sind jetzt mittlerweile zu den Fans dazugestoßen und mich freut das, weil es eine krasse Bandbreite ist." Die Anhänger können dem Sprücheklopfer im Finale am 9. Juni noch einmal ordentlich die Daumen drücken, denn da darf er zur Feier des Tages noch einmal sein Tanztalent unter Beweis stellen.



