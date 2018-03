Große Emotionen bei Lena Meyer-Landrut (26)! In ihrem neuen Song "If I Wasn't Your Daughter" verarbeitet die ESC-Gewinnerin von 2010 ihre Vergangenheit. Sie richtet darin traurige Worte an ihren Vater, der sich in jungen Jahren von ihr abgewandt hat. "Was auch immer du getan hast, du hast mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich bin einer deiner schönsten Fehler", lauten die Zeilen. Die gebürtige Hannoveranerin performte die emotionale Ballade zum ersten Mal bei Sing meinen Song und rührte damit alle. Niemand rechnete bis zu Lenas Auftritt damit, dass sie sich jemals so offen und verletzlich zeigen würde. Noch am Tag der Show-Ausstrahlung veröffentlichte die 26-Jährige das Musikvideo dazu auf YouTube. Der Clip wurde innerhalb von 17 Stunden schon über 120.000 Mal geklickt.



