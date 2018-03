Auf ProSieben werden aktuell die Episoden der TV-Show Global Gladiators (heute, 20:15 Uhr) ausgestrahlt. Darin sind die Kandidaten nicht nur bei actiongeladenen Herausforderungen zu sehen, sondern auch in ganz privaten Momenten. In einem dieser Momente schüttet Pietro Lombardi (24) vor laufender Kamera sein Herz aus und berichtet ganz offen von der harten Zeit, in der Sarahs (24) Affäre mit Michal ans Tageslicht kam. Offensichtlich wollte Sarah ein Liebescomeback: "Am Anfang wollte sie noch, hundert Prozent."



