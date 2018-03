Ein unschuldiges Vater-Tochter-Foto sorgt für einen gewaltigen Shitstorm! Fußballlegende David Beckham (42) zeigt bei Instagram ein Bild, auf dem er Töchterchen Harper Seven (5) auf den Mund küsst. Es folgen Kommentare wie: "England ist für seine Pädophilen und Kindesmissbrauch bekannt. Also ist das krank. Stoppt die Pädophilen in England." Nicht nur David erregt mit seinem Knutschbild Aufsehen. Auch Ehefrau Victoria (43) oder Sarah Lombardi (24) drücken ihren Sprösslingen gerne mal einen Schmatzer auf die Lippen. Das kommt nicht bei jedem gut an. David selbst steht hinter seinem Foto und zeigt es weiterhin für jeden sichtbar auf seinem Social-Media-Account!



